Ruim 70.000 inwoners Frankfurt moeten huis uit om ruimen vliegtuigbom

Het is de grootste evacuatie in Duitsland sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Het projectiel is een enorme bom van 1,8 ton die op het terrein van de universiteit ligt. Zaterdag werd een begin gemaakt met de tijdelijke verhuizing van patiënten van twee ziekenhuizen in het risicogebied. In hetzelfde gebied moeten ook nog eens de bewoners van tien verzorgingstehuizen naar een tijdelijke opvang.

Er is in Frankfurt vanaf zaterdag een grote politiemacht op de been om kwaadwillenden, die mogelijk van de afwezigheid van bewoners willen profiteren om in huizen in te breken, af te schrikken.

In Koblenz werd zaterdag al met succes een bom onschadelijk gemaakt, een explosief van 500 kilo. Hier moesten meer dan 21.000 mensen hun huis uit. Daar was soms flinke overredingskracht voor nodig. In twee gevallen moesten bewoners die zich verzetten een handje worden geholpen.