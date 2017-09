De oproep volgt op berichten van de Australische publieke omroep in juli over het toedekken van de dood van een Afghaanse jongen. Ook zijn er documenten uitgelekt over geheime operaties van Australische speciale eenheden.

Australië is een belangrijke bondgenoot van de Verenigde Staten en heeft sinds 2002 militairen in Afghanistan. Momenteel zijn er ongeveer driehonderd Australische militairen in dat land.