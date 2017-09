Aardbeving treft zuiden van Griekse eiland Rhodos

Dit heeft het Europees seismologisch centrum EMSC bekendgemaakt.

Het epicentrum lag het dichtst bij het dorp Lardos. EMSC schat dat meer dan een half miljoen mensen in het gebied de schok hebben gevoeld. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade.

Griekenland en Turkije worden regelmatig geconfronteerd met aardbevingen. Drie weken geleden werden toeristen in de Turkse plaats Bodrum opgeschrikt en in juli werd het nabijgelegen Griekse eiland Kos getroffen. In Kos vielen twee doden bij de aardbeving die een magnitude van 6.7 had.