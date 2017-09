President Kenia accepteert ongeldig verklaren verkiezingen door Hof

De Keniaanse presidentsverkiezing moet binnen zestig dagen worden overgedaan. Het hooggerechtshof in het Oost-Afrikaanse land oordeelde dat de kiescommissie zich schuldig heeft gemaakt aan "onregelmatigheden en illegaliteiten".

Het hof deed uitspraak in een zaak die was aangespannen door de Keniaanse oppositie. Oppositieleider Raila Odinga meent dat president Kenyatta alleen dankzij gesjoemel met de uitslagen is herkozen. Na de verkiezingen vonden er gewelddadigheden plaats vanwege onenigheid over de uitslag. De politie trad hard op tegen betogers van de oppositie.

Rechter David Maranga vindt dat de kiescommissie heeft "nagelaten of geweigerd" de stembusgang overeenkomstig de grondwet uit te voeren. Vier van de zes rechters van het hof schaarden zich achter dat oordeel.

Internationale waarnemers zeiden na de verkiezingen dat de stembusgang grotendeels eerlijk was verlopen.

Historisch

De uitspraak van het hof is uniek in de Keniaanse geschiedenis. "Dit is een erg historische dag voor het Keniaanse volk", jubelde Odinga. "Het is de eerste keer in de geschiedenis van Afrikaanse democratisering dat een rechtbank presidentsverkiezingen na onregelmatigheden nietig heeft verklaard."

Kenyatta kondigde later aan dat zijn partij met dezelfde standpunten als voorheen zal deelnemen aan de nieuwe verkiezingen. "Het hof heeft een beslissing genomen. We respecteren het, maar zijn het er niet mee eens. En opnieuw: ik zeg vrede, vrede, vrede", aldus de president. "Dat is de aard van democratie."

Onrust

Nadat de verkiezingsuitslag vorige maand bekend werd, braken onrusten uit in het land, waarbij zeker elf doden vielen. Volgens de coalitie van oppositiepartijen eiste het geweld meer dan honderd levens.

Oppositieleider Odinga riep dezelfde dag op tot een massale staking, maar het grootste deel van de Keniaanse beroepsbevolking gaf daar geen gehoor aan en ging gewoon aan het werk.

Veel Kenianen vrezen een herhaling van het grootschalige geweld na de verkiezingen van 2007, waardoor meer dan duizend mensen omkwamen. Honderdduizenden Kenianen sloegen toen op de vlucht. De aanleiding voor het geweld was toen een conflict over vermeende verkiezingsfraude.