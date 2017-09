Erdogan noemt aanklachten tegen zijn beveiligers in VS 'schandalig'

"Het is een schandalig teken van hoe het rechtssysteem in de VS werkt", zei hij vrijdag.

De gevechten vonden plaats tijdens een bezoek van Erdogan aan de VS. Beveiligers van de Turkse regering gingen op de vuist met betogers tegen de Turkse regering buiten de residentie van de Turkse ambassadeur. In totaal raakten elf personen gewond, onder wie een politieagent.

Afgelopen dinsdag werd bekend dat nog eens drie beveiligers van Erdogan worden aangeklaagd. Eerder waren al twaalf Turkse beveiligers als verdachten aangemerkt. Enkelen van hen worden verdacht van een misdrijf, anderen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan minder forse overtredingen. De aanklachten kunnen leiden tot celstraffen van maximaal vijftien jaar.

Rechtbank

Momenteel zitten twee van de in totaal negentien verdachten vast. Zij hebben de Turkse nationaliteit en wonen in de VS. Volgende week moeten zij voor de rechtbank verschijnen. De kans is klein dat de andere aangeklaagden ooit voor een Amerikaanse rechter zullen verschijnen. Zij vertrokken enkele uren na het incident met Erdogan uit de VS.

Het is niet de eerste keer dat de Turkse president zich kwaad maakt om deze kwestie. In juni zei hij tegen nieuwszender CNN Türk "alles in het werk te stellen, politiek of diplomatiek, om de twee vrij te krijgen".

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde de gevechten en noemde het een aanval op de vrijheid van meningsuiting.