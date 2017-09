Dodental door instorten flatgebouw Mumbai gestegen naar 33

Er zijn geen betrouwbare schattingen van het aantal vermisten. Het is de tweede instorting van een groot gebouw in Mumbai in een maand tijd. De stad heeft ook te lijden onder overstromingen als gevolg van zware moessonregens.

In totaal zijn 46 mensen uit het puin gehaald sinds het gebouw donderdag inzakte, zeker 33 van hen overleefden het drama niet.

De oorzaak van de instorting is nog niet duidelijk. Veel bewoners bleven wonen in de flat, hoewel de autoriteiten het gebouw in 2011 al onveilig verklaarden.