Storm Harvey heeft ruim honderdduizend huizen beschadigd in VS

Dat heeft het Witte Huis donderdag laten weten. De regering van president Donald Trump gaat het Congres vragen voor een noodfonds om de getroffenen te kunnen ondersteunen.

De tropische storm richtte vooral in Texas een ravage aan, voornamelijk door de aanhoudende regen. Inmiddels is de storm naar Louisiana afgebogen en afgezwakt naar een tropische depressie.

De zware regen houdt echter aan. Voor de komende drie dagen valt er nog veel regen in de staten Louisiana en Kentucky, wat gevaar voor overstromingen met zich meebrengt.

Rond het zwaar getroffen Houston zijn de reddingsacties nog altijd volop bezig. Brandweermannen gaan huizen af op zoek naar overlevenden of lichamen van slachtoffers. Dat kan nog tot twee weken duren.

Zo'n 779.00 Texanen zijn gedwongen geëvacueerd en 980.000 anderen verlieten vrijwillig hun huizen.

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen in Houston en omgeving maken zich op voor de komst van een stormvloed aan patiënten, nu steeds meer mensen hun huis uit kunnen. Ziekenhuisbestuurders vergaderen over de vraag hoe ze het beste om kunnen gaan met de komst van de hulpbehoeftigen, zeker nu de ziekenhuizen door Harvey krap in het personeel zitten.

De ziekenhuizen in de Texaanse stad staan qua faciliteiten doorgaans bekend als beste ter wereld. De meeste ziekenhuizen konden tijdens de orkaan openblijven, een aantal moest patiënten evacueren.

Wederopbouw

Volgens de gouverneur van Texas Greg Abott heeft zijn staat mogelijk meer dan 105 miljard euro nodig voor de wederopbouw. Hij stelde dat Harvey een nog grotere impact heeft gehad dan orkaan Katrina, die in 2005 huishield in New Orleans.

De overheid kwam toen met 125 miljard over de brug voor de wederopbouw. Gezien de omvang van de schade in Houston en verre omstreken denkt Abbott dat er nu nog aanzienlijk meer nodig zal zijn.

Trump brengt naar verwachting zaterdag opnieuw een bezoek aan Houston. De president was donderdag ook in het getroffen gebied. Het Witte Huis liet weten dat Trump omgerekend 840.000 euro van zijn eigen geld beschikbaar heeft gesteld voor de slachtoffers.

Orkaan Irma

De volgende dreiging voor Noord- en Midden-Amerika dient zich al weer aan op de Atlantische Oceaan. Het Amerikaans National Hurricane Center (NHC) in Miami maakte donderdag bekend dat Irma zozeer in kracht is toegenomen dat er nu officieel sprake is van de vierde orkaan van het seizoen 2017.

De verwachting is dat Irma de komende dagen uitgroeit tot een zeer gevaarlijk exemplaar van categorie drie of zelfs hoger. Het centrum ligt nu zo'n 1200 kilometer ten westen van de Kaapverdische Eilanden en koerst aan op het Caribisch gebied. Daar kan de orkaan midden volgende week aankomen. De windsnelheden zijn toegenomen tot 185 km/uur.

Het valt nog niet met zekerheid te zeggen of het Amerikaanse vasteland zich moet opmaken voor nieuw onheil.