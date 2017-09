Rusland moet consulaat en twee afdelingen sluiten van VS

Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag bekendgemaakt. De Verenigde Staten reageren daarmee op de laatste Russische strafmaatregelen tegen Amerikaanse diplomaten.

Het Kremlin gaf de VS in juli opdracht de Amerikaanse diplomatieke staf in Rusland in te krimpen, tot 455 mensen. De maatregel kwam vlak nadat de VS nieuwe sancties tegen Rusland had aangekondigd.

Een woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde die Russische maatregel donderdag ongerechtvaardigd en slecht voor de relatie tussen de landen. "In de geest van wederkerigheid waar de Russen een beroep op doen, willen we dat de Russische regering haar consulaat in San Francisco sluit."

Ook andere Russische vestigingen moeten voor 2 september de deuren sluiten, aldus de zegsvrouw.

Lavrov

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov betreurt het besluit van de VS. Hij heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Rex Tillerson inmiddels telefonisch gesproken.

"We zullen de nieuwe maatregelen bestuderen, waarna we met een gepast reactie komen", laat Lavrovs ministerie in een statement weten.

De Amerikaanse Senaat stemde eind juli unaniem voor het opleggen van nieuwe sancties aan Rusland, ondanks dat Trump hier bezwaar tegen had. De sancties richten zich onder meer op de Russische energiesector en financiering van projecten in Rusland.

De Russische premier Dmitri Medvedev veroordeelde de sancties streng en noemde het een "totale handelsoorlog".

Obama

De relatie tussen de landen staat al langer onder druk, onder meer vanwege de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezing. De vorige Amerikaanse president, Barack Obama, liet eind vorig jaar al 35 Russische diplomaten de VS uitzetten.

Poetin sloeg toen niet direct terug met tegenmaatregelen. Hij verklaarde eerst te willen kijken hoe de opvolger van Obama, president Trump, zich zou opstellen tegenover Moskou.