Doden door instorten flatgebouw Mumbai na zware regenval

Inmiddels zijn twee doden geborgen en is een bewoner in het ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweken. Van vijf andere gewonden is de toestand kritiek, meldde The Times of India.

Hulpdiensten zijn ter plaatse om de slachtoffers op te vangen, de brandweer zoekt naar verdere overlevenden onder het puin.

Het ingestorte flatgebouw staat in een wijk met smalle straatjes. Gebouwen, sommige bijna honderd jaar oud, staan er dicht op elkaar. De politie vermoedt dat de constructie van de getroffen flat is verzwakt door de zware regenval die Mumbai de afgelopen dagen teisterde.

Overstromingen

Zeker 1.500 mensen in India, Bangladesh en Nepal zijn de afgelopen weken om het leven gekomen door grote overstromingen. Zo'n 41 miljoen mensen zijn hun huis kwijtgeraakt of moesten op de vlucht voor het water.

De overstromingen zijn het gevolg van extreme moessonregens die vanaf juni al aanhouden. Het water heeft meerdere aardverschuivingen veroorzaakt, wat heeft geleid tot enorme modderstromen.