Doden door instorten flatgebouw Mumbai na zware regenval

Het ingestorte flatgebouw staat in een wijk met smalle straatjes. Die maken het volgens reddingswerkers lastig om graafmachines in te zetten bij de zoektocht naar slachtoffers. Het getroffen pand stond op een lijst met gebouwen die gesloopt moesten worden.

Het gebouw bezweek uiteindelijk na dagen van zware regenval in de miljoenenstad. ''Er was een enorme knal. We konden niets zien door het stof en de rook'', zei een inwoner van het gebied. ''Toen het stof neerdaalde, beseften we dat een gebouw was ingestort.''

Het is onduidelijk hoeveel mensen nog bedolven liggen. Wanhopige familieleden zeggen telefoontjes te hebben gehad van overlevenden die nog vastzitten.

Zoeken

Zo'n tweehonderd agenten en brandweerlieden zoeken nog naar slachtoffers in de restanten van het pand, waarin zich ook een kinderdagverblijf bevond. Daar waren vanwege het vroege tijdstip waarop het gebouw bezweek nog geen kinderen aanwezig.

Opvallend is dat de lokale autoriteiten al in 2011 hadden aangegeven dat het pand onveilig was. Zij hadden naar eigen zeggen in mei 2016 aangegeven dat het flatgebouw gesloopt zou worden. Meerdere gezinnen zouden echter hebben geweigerd te vertrekken.

Overstromingen

Zeker 1.500 mensen in India, Bangladesh en Nepal zijn de afgelopen weken om het leven gekomen door grote overstromingen. Zo'n 41 miljoen mensen zijn hun huis kwijtgeraakt of moesten op de vlucht voor het water.

De overstromingen zijn het gevolg van extreme moessonregens die vanaf juni al aanhouden. Het water heeft meerdere aardverschuivingen veroorzaakt, wat heeft geleid tot enorme modderstromen.