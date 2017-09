Rond de 27.400 Rohingya ontvluchtten Myanmar vanwege geweld

Nog eens 20.000 vluchtelingen zijn in het niemandsland tussen beide landen terechtgekomen omdat ze worden tegengehouden bij de grens. Bengaalse grensbewaking ontdekte donderdag de lichamen van twintig vrouwen en kinderen die omkwamen toen hun boot om sloeg tijdens hun vlucht.

De VN-Veiligheidsraad werd woensdag achter gesloten deuren ingelicht over het geweld in Myanmar. Dat gebeurde op verzoek van Groot-Brittannië. De Britse ambassadeur Matthew Rycroft bij de Verenigde Naties liet dinsdag weten dat er dringend afspraken nodig zijn over de toestand in Rakhine, een deelstaat van Myanmar.

De raad maant Myanmar nu aan om de levens van alle burgers zonder enige vorm van discriminatie te beschermen, en roept Bangladesh op vluchtelingen toe te laten. Rycroft: "We maken ons ernstig zorgen over de situatie in het land, en roepen op tot deëscalatie."

De ogen van de VN richten zich vooral op de regering van Aung San Suu Kyi. Begin februari sloegen de Verenigde Naties in een rapport alarm over het geweld tegen de Rohingya. Veiligheidstroepen zouden zich op grote schaal schuldig hebben gemaakt aan moord, verkrachting en marteling. De Nobelprijswinnares weersprak dit voorjaar dat er sprake is van etnische zuiveringen tegen de Rohingya.

Vluchtelingenstroom

De afgelopen week zijn de gevechten met islamitische milities in Myanmar opgelaaid. Donderdagnacht voerden milities gecoördineerde aanvallen uit op dertig verschillende politieposten. Daarbij vielen zeker 104 doden. Het leger beantwoordde de aanvallen met 'opruimacties'. Het zijn de heftigste confrontaties in vijf jaar tijd.

In het overwegend boeddhistische Myanmar kunnen de Rohingya geen staatsburger worden. Ze worden beschouwd als illegalen en zijn dus vrijwel rechteloos. Sinds begin jaren negentig zijn er naar schatting meer dan vierhonderdduizend Rohingya vanuit Myanmar naar Bangladesh gevlucht.

Volgens de International Organization of Migration is er ernstige behoefte aan voedsel, medicijnen en onderdak. Veel kinderen zouden schot- en brandwonden hebben, en getraumatiseerd zijn.