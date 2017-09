'Schade orkaan Harvey mogelijk groter dan 125 miljard dollar van Katrina'

Harvey richtte de afgelopen dagen een ravage aan in Texas, vooral door de ongekende hoeveelheid regen. Nu ligt de focus op het in veiligheid brengen van burgers, maar als het stopt met regenen, staan autoriteiten in het gebied voor de volgende uitdagingen. Zo moet het water uit de stad gehaald worden en een groot deel van infrastructuur opnieuw worden aangelegd.

Volgens Abbott heeft Harvey een nog grotere impact dan orkaan Katrina, die in 2005 huishield in New Orleans. De overheid kwam toen met 125 miljard over de brug voor de wederopbouw. Gezien de omvang van de schade in Houston en verre omstreken denkt Abbott dat er nu nog aanzienlijk meer nodig zal zijn.

Satellietbeelden

De Europese Unie schiet de Verenigde Staten te hulp met satellietbeelden van de ravage die Harvey heeft aangericht. De Amerikaanse autoriteiten hebben daar zelf om gevraagd, aldus de Europese Commissie. Met behulp van gegevens van de Europese Sentinel-satellieten wordt de schade in het getroffen gebied in kaart gebracht.

Fabriek

Een chemische fabriek in de buurt van Houston staat op springen. Door de overstromingen is de stroomvoorziening en daarmee ook de koeling uitgevallen, waardoor de in de fabriek gebruikte chemische stoffen verhit zijn geraakt. Zonder koeling zullen ze vlam vatten en exploderen, zei de topman van de Noord-Amerikaanse tak van het Franse chemiebedrijf Arkema.

Op welke termijn dit zal gebeuren kon directeur Richard Rowe niet voorspellen. Maar als het gebeurt, zal de reactie lijken op een benzinebrand: explosief en intens. Er zal rookontwikkeling zijn, die huid, ogen en longen kan prikkelen, maar de gevolgen op lange termijn zouden beperkt zijn.

De fabriek ligt in Crosby, 40 kilometer ten noordoosten van Houston. Omwonenden in een straal van 2,4 kilometer worden geëvacueerd. In de fabriek worden organische peroxides gemaakt die worden gebruikt bij de productie van onder meer kunsthars, polystyreen en verf.

Het federale bureau voor noodhulp FEMA heeft inmiddels 37 miljoen toegezegd als eerste bijstand voor de slachtoffers en meer dan vijf miljoen maaltijden geregeld. De gouverneur vertelde dat ruim 32.000 Texanen die hun huis moesten verlaten in de opvangcentra zitten. De hulp van de Mexicaanse regering, die heeft aangeboden boten, voertuigen en voedsel te leveren, is in dank aanvaard.

Dodental stijgt

Harvey heeft volgens de autoriteiten inmiddels aan zeker vijfentwintig mensen het leven gekost. Veel van de slachtoffers werden tijdens pogingen hun woonplaats te verlaten verrast door het hoge water.

In Harris County, dat Houston als hoofdstad heeft, worden zeker zeventien mensen vermist. De autoriteiten hebben tot nu toe 3.500 mensen gered van de overstromingen. De gouvermeur van Texas heeft de gehele Nationale Garde van de staat, met 12.000 leden, opgeroepen om te helpen bij de evacuaties.

Depressie

Het National Hurricane Center (NHC) liet woensdag weten dat Harvey, die zich nu boven Louisiana bevindt, niet langer een tropische storm is, maar is afgezwakt tot een tropische depressie. Dat betekent echter niet dat de langdurige regenval achter de rug is.

Dat is wel het geval in de regio van Houston, waar ondertussen de eerste lijnvlucht sinds orkaan Harvey aan land kwam weer is vertrokken. Het gaat om een vlucht naar Los Angeles. Ook de haven van Houston gaat mogelijk snel weer open, aldus burgemeester Sylvester Turner.