Coalitie stopt konvooi met IS-strijders in Syrië

De voertuigen waren onderweg naar Syrische gebieden die in handen zijn van de terreurorganisatie.

De jihadisten en hun gezinnen waren een dag eerder vertrokken vanaf de Libanese grens. Ze mochten daar vertrekken vanwege een wapenstilstand met het Syrische leger en de Libanese beweging Hezbollah, die het regime van president Bashar al-Assad steunt.

De coalitie stelde na het bombardement zich niet aan dergelijke afspraken te hoeven houden. ,,Het zijn duidelijk strijders en ze zijn onderweg naar een andere locatie om de wapens weer op te pakken'', aldus een woordvoerder.

De zegsman zei niet waar het bombardement precies is uitgevoerd, maar stelde wel dat het ging om het oosten van Syrië. Hij sloot verdere luchtaanvallen niet uit. ,,We zullen ze treffen als we daartoe in staat zijn'', zei hij. Voorwaarde is wel dat een bombardement kan worden uitgevoerd zonder ook de burgers in het konvooi te raken.

Gestrand

Het konvooi bestaat onder meer uit ambulances met gewonde strijders en meerdere bussen met jihadisten en hun gezinnen. Het gaat volgens Hezbollah om honderden mensen: 331 burgers en 308 strijders. Zij zijn door de luchtaanval op de weg en de verwoesting van de brug feitelijk gestrand. Ze kunnen niet verder reizen.

De coalitie voerde later naar eigen zeggen aanvallen uit op voertuigen van IS die naar verluidt richting het konvooi reden. Het is nog onduidelijk hoeveel wagens en personen daarbij zijn getroffen.