Tienduizenden huizen Houston lopen schade op door water

De autoriteiten in het gebied hebben dat woensdag meegedeeld. President Trump, die momenteel in Texas verblijft, liet via Twitter weten dat nu hij de gruwelen en verwoestingen met eigen ogen had waargenomen, zijn hart nog meer uitgaat naar de inwoners van de zwaar getroffen staat. Een dag eerder liet hij al weten dat de federale overheid in Washington zal bijspringen om de financiële nood te lenigen.

Harvey gaat ondertussen nog steeds door met de aanvoer van regen. Het stormgebied schuift langzaam naar het oosten op en heeft buurstaat Louisiana bereikt. Een deel van de tropische storm draaide via de Golf van Mexico opnieuw richting land en bereikte woensdagochtend de kust van Louisiana.

De bewoners van de kuststrook, met zijn vele rivieren en meren, hebben zich dagenlang voorbereid op de komst van hevige neerslag.

Satellietbeelden

De Europese Unie schiet de Verenigde Staten te hulp met satellietbeelden van de ravage die Harvey heeft aangericht. De Amerikaanse autoriteiten hebben daar zelf om gevraagd, aldus de Europese Commissie. Met behulp van gegevens van de Europese Sentinel-satellieten wordt de schade in het getroffen gebied in kaart gebracht.

De federale hulporganisatie FEMA en het Europese coördinatiecentrum voor rampenbestrijding houden voortdurend contact over de situatie, zegt de commissie. ''De EU weet hoe verwoestend natuurrampen kunnen zijn. De VS kunnen rekenen op onze steun", verklaart EU-buitenlandchef Federica Mogherini.

De satellietdiensten zijn onderdeel van het Copernicusprogramma dat met de lancering van de eerste satelliet (Sentinel-1) in 2014 operationeel werd, een gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie en de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA. Het is het grootste aardobservatieprogramma ter wereld.