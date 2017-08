Zeker 1.500 mensen overleden door overstromingen Zuid-Azië

In India vielen de meeste slachtoffers door de overstromingen: ruim 1.300.

Zeker 41 miljoen mensen in Bangladesh, India en Nepal zijn getroffen door de overstromingen, die nu al weken aanhouden. Zij zijn hun huis kwijtgeraakt of moesten uit voorzorg vluchten voor het water. In Nepal en Bangladesh staat een derde van het totale landoppervlak onder water.

De cijfers zijn afkomstig van de Verenigde Naties en het Rode Kruis, die de noodklok luiden over de situatie in het gebied. Zij vrezen dat de ramp die zich ontvouwt in Azië minder aandacht krijgt nu veel media zich vol richten op de overstromingen in Texas als gevolg van de orkaan Harvey.

Extreme moesson

De overstromingen zijn het gevolg van extreme moessonregens die vanaf juni al aanhouden. Het water heeft meerdere aardverschuivingen veroorzaakt, wat heeft geleid tot enorme modderstromen.

In Nepal zijn de afgelopen week duizenden woningen weggespoeld. Tientallen mensen verdwenen in de modderstroom. Olifanten werden ingezet tijdens reddingsacties; reddingswerkers moesten vlotten bouwen van bamboe en banenbladeren.

Maar honderden mensen zijn nog vermist. De gebieden in Nepal die zijn ondergelopen behoren tot de armsten van het land. De families in deze dorpjes leven van landbouw op kleine schaal. Veel van deze mensen zijn alles kwijt geraakt door de enorme modderstromen.

Zwaar getroffen

In India is de noordelijke deelstaat Bihar het zwaarst door de moesson getroffen. In Mumbai, de grootste en drukste stad van India en de hoofdstad van de deelstaat Maharashtra, kwam dinsdag het openbare leven vrijwel geheel tot stilstand vanwege de wateroverlast.

Het Internationale Rode Kruis is zoals gebruikelijk attent op het uitbreken van besmettelijke ziekten. De moessonperiode duurt nog tot diep in september.