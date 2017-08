Miljoenen pelgrims beginnen woensdag met hadj in Mekka

Zo'n 2 miljoen gelovigen zijn naar de voor moslims heilige stad gekomen, om deel te nemen aan de bedevaart. Ongeveer 1,7 miljoen pelgrims zijn volgens Saudische media afkomstig van buiten het koninkrijk.

De gelovigen verzamelen zich woensdag op de vlakte van Mina nabij Mekka. Het traditionele hoogtepunt vindt donderdag plaats: dan komen pelgrims bijeen bij de berg Arafat. De autoriteiten hebben extra maatregelen genomen om dat in goede banen te leiden. Zo worden voetgangerspaden in het gebied volgens de krant Saudi Gazette beschermd met barricades en muren van cement.

Veiligheidspersoneel

Zo'n honderdduizend man veiligheidspersoneel is ingezet om te zorgen voor een probleemloos verloop. Twee jaar geleden kwamen tijdens de bedevaart door massaal uitgebroken paniek 769 pelgrims om het leven. Niet-officiële cijfers gaan uit van tweeduizend doden.

De hadj trekt altijd veel mensen, want iedere moslim wordt geacht de bedevaart minstens eenmaal in zijn leven te doen. Voorwaarde is wel dat ze daar fysiek en financieel toe in staat zijn. Volgens de Nederlandse ambassadeur in Saudi-Arabië zijn zeker vierduizend Nederlandse moslims in het land om mee te doen aan de hadj.