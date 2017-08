'18.000 Rohingya vluchtten vanuit Myanmar naar Bangladesh'

De Rohingya, een etnische moslimgroep, proberen te ontsnappen aan het ergste geweld in het noordwesten van Myanmar in de laatste vijf jaar.

Het grote aantal vluchtellingen de laatse dagen is veroorzaakt door een reeks gecoördineerde aanvallen vrijdag door Rohingya-opstandelingen op veiligheidstroepen in de deelstaat Rakhine in het noorden van Myanmar en de daaropvolgende botsingen.

De IOM zegt dat het moeilijk te schatten is hoeveel mensen zijn gestrand in een stuk niemandsland op de grens tussen beide landen, maar voegde eraan toe dat zeker ''honderden'' vluchtelingen daar vastzitten.

Groot-Brittannië heeft gevraagd om een spoedzitting van de Veiligheidsraad op woensdag over het escalerende geweld tussen de Rohingya en veiligheidstroepen in Myanmar. Veel Rohingya vluchtten in het verleden naar Bangladesh, maar grenstroepen van dat land houden de moslims momenteel tegen.