Transgenders voorlopig toch nog welkom in Amerikaanse leger

De Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis heeft dinsdag meegedeeld dat het huidige beleid rondom transgenders in het Amerikaanse leger niet verandert tot hij president Donald Trump in 2018 adviseert over de implementatie van diens transgenderbeleid.

Trump maakte in juli bekend transgenders te willen weren uit de Amerikaanse strijdkrachten, en tekende afgelopen vrijdag een beleidsnota getekend waarin de strijdkrachten officieel de opdracht krijgen geen transgender-rekruten aan te nemen.

Ook zei hij het gebruik van regeringsgeld voor operatieve geslachtsveranderingen voor militairen per direct moet stoppen, tenzij dat proces al gaande is. Er werd echter niet gezegd of transgenders die al in dienst zijn nog mocht aanblijven.