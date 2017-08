Aanhoudende regenval door Harvey legt openbare leven Houston plat

Hoewel Harvey de afgelopen dagen in kracht is afgenomen, heeft de storm al voor vele miljarden dollars aan schade aangericht. De verwachtingen zijn dat de financiële strop als gevolg van Harvey de recordcijfers van orkaan Katrina in 2005 gaat overtreffen.

Vele tienduizenden mensen in Houston zijn geëvacueerd. De meeste huizen in het getroffen gebied zullen onherstelbaar beschadigd zijn door het water. Het aantal mensen dat is overleden als gevolg van de orkaan Harvey staat inmiddels op negen.

De totale regenval kan in de komende week uitkomen op historische waarden. Er zijn voorspellingen die stellen dat er in de komende week in totaal 120 centimeter regen zal vallen. Dat zou betekenen dat er zoveel regen zou vallen in een week, als normaal in een jaar valt.

Uiterwaarden

Een groot probleem in Houston is de afvloeiing van het water. De stad is de laatste decennia flink gegroeid. Hierdoor zijn veel uiterwaarden, gebieden waar bij overstromingen het water uit de grote rivieren heen kan vloeien, volgebouwd met huizen en asfalt.

President Donald Trump bezoekt dinsdag de getroffen gebieden in de staat Texas. Hij bezoekt eerst Corpus Christi, het stadje waar Harvey zaterdag aan land kwam. Daarna gaat de president naar Austin, waar het crisiscentrum van de gouverneur is ingericht.

Congrescentrum

Zeker 8.800 mensen hebben in Houston een veilig heenkomen gezocht in een congrescentrum. Een medewerker van het Rode Kruis zei tegen lokale media dat het complex overvol is.

In het George R. Brown Convention Center was ruimte voor vijfduizend personen, maar dat aantal is allang overschreden. Mensen blijven ondertussen toestromen. Het gaat om mannen, vrouwen en kinderen die na orkaan Harvey door het hoge water zijn verdreven uit hun huizen of onderweg gestrand raakten.

Immigratiestatus

Volgens het Rode Kruis wordt niemand weggestuurd. Er wordt gewerkt aan het uitbreiden van de capaciteit in het grootste opvangcentrum in de stad. Amerikanen die onderdak zoeken in het centrum krijgen van de autoriteiten het verzoek hun wapens thuis te laten. Huisdieren zijn wel welkom.

De gemeente Houston ontkende dinsdag op Twitter dat de immigratiestatus van mensen wordt gecontroleerd bij opvangcentra. De stad twitterde in het Engels en Spaans dat daar beslist geen sprake van is. "Dit gerucht is onjuist!", aldus de gemeente.

Nationale Garde

De gouverneur van Texas heeft de gehele Nationale Garde van de staat, met 12.000 leden, opgeroepen om te helpen bij de evacuaties. De twee grootste vliegvelden van Houston blijven gesloten. Verschillende start- en landingsbanen stonden onder water.

Het is niet bekend wanneer de vliegvelden weer in gebruik kunnen worden genomen.