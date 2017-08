Chileense president dient wetsvoorstel in voor legaliseren homohuwelijk

Bachelet komt daarmee een belofte uit september 2016 na. Toen beloofde ze tijdens een paneldiscussie bij de Verenigde Naties met een wetsvoorstel om het homohuwelijk te legaliseren te zullen komen. De wet moet het voor homokoppels mogelijk maken te trouwen, en kinderen te adopteren.

Homostellen kunnen momenteel al een geregistreerd partnerschap aangaan in het land. "Het is ethisch niet verantwoord en eerlijk om artificiële limieten te leggen op de liefde, of om mensen essentiële rechten te ontzeggen op basis van het geslacht van mensen in een relatie", aldus Bachelet. De president hoopt dat de wet voor de beëindiging van haar ambstermijn begin volgend jaar in werking zal treden.

Of dat lukt is nog maar de vraag. De coalitie heeft een meerderheid in het Chileens congres, maar diverse leden hebben overwegend conservatieve standpunten.

Chili wordt gezien als een van de meest conservatieve landen in Latijns-Amerika. Het homohuwelijk werd, ondanks de krachtige invloed van de katholieke kerk in de regio, de afgelopen jaren al gelegaliseerd in onder meer Argentinië, Brazilië, Uruguay en Mexico.

Abortuswet

Het homohuwelijk zou de nieuwste van een reeks liberale hervormingen zijn in Chili. Het Grondwettelijk Hof in het land gaf vorige week al groen licht voor een nieuwe abortuswet van Bachelet, die abortus toestaat als het leven van de moeder in gevaar is, in het geval van verkrachting of als het kind niet levensvatbaar is.