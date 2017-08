Tweeduizend mensen in VS gered van overstromingen door Harvey

Dat maakt de politiechef van de stad Houston bekend, waar de storm de meeste schade aanricht. Volgens de chef zijn er nog eens 185 "zorgwekkende reddingsverzoeken", die de autoriteiten voor maandagavond (plaatselijke tijd) hopen af te handelen.

De burgemeester van Houston heeft vrijwilligers opgeroepen om "benodigdheden" te doneren aan families die op verschillende plekken worden opgevangen.

Autoriteiten zijn bovendien bezig om in de regio Fort Bend, 55 kilometer ten zuidwesten van Houston, in één keer 55.000 mensen te evacueren. Naar verwachting moeten zeker 30.000 mensen worden ondergebracht in opvangcentra. Ook doen naar verwachting zo'n 450.000 slachtoffers van de natuurramp een beroep op enige vorm van aanvullende hulp, berichten Amerikaanse media.

De gouvermeur van Texas heeft de gehele Nationale Garde van de staat, met 12.000 leden, opgeroepen om te helpen bij de evacuaties.

Het vliegveld van Houston blijft naar verwachting tot en met donderdag gesloten.

Regenval

Harvey is inmiddels afgezwakt van een orkaan tot een tropische storm. De storm verplaatst zich echter dermate traag dat de wolken die hem vergezellen op veel plekken voor zware, aanhoudende regen zorgen.

De totale regenval kan in de komende week uitkomen op historische waarden. Er zijn voorspellingen die stellen dat er in de komende week in totaal 120 centimeter regen zal vallen. Dat zou betekenen dat er zoveel regen zou vallen in een week, als normaal in een jaar valt.