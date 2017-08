Indiase goeroe moet twintig jaar cel in voor verkrachtingen

Dat maken de autoriteiten in de Indiase staat Haryana bekend. Eerder meldden autoriteiten onjuist aan persbureau Reuters dat Singh tien jaar de cel in moest.

De autoriteiten vrezen voor nieuwe onlusten nu de straf voor de Indiase sekteleider bekend is. In de staten Haryana en Punjab heeft Singh veel volgers. Voorafgaand aan de veroordeling werden maandag al twee auto's in de brand gestoken.

Nadat de sekteleider vrijdag schuldig werd bevonden aan de verkrachtingen braken in de Noord-Indiase stad Panchkula rellen uit. Volgelingen waren het niet eens met de uitspraak. Meer dan dertig mensen kwamen daarbij om het leven.

Relschoppers

Honderdduizend aanhangers van de zelfverklaarde heilige, tevens leider van een spirituele organisatie, waren naar Panchkula gekomen om de uitspraak bij te wonen. Relschoppers gooiden met stenen, stichtten brand en richtten vernielingen aan.

De politie probeerde met wapenstokken, pepperspray en waterkanonnen de orde te herstellen. Met het oog op de verwachte gewelddadigheden had het leger naar eigen zeggen zeshonderd militairen ingezet.

Dera Sacha Sauda

De organisatie Dera Sacha Sauda, die niet bij een gevestigde religie hoort, telt naar eigen zeggen 60 miljoen leden. De 50-jarige Singh rijdt graag motor en tooit zich met blinkende sieraden. Hij zet zich in voor sociale projecten en het milieu, is ook popzanger en speelt de hoofdrol van 'gezant van God' in actiefilms.

In een andere zaak wordt de goeroe nog verdacht van de moord op een journalist. Ook zou hij honderden volgelingen gedwongen hebben tot castratie.