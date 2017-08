Evacuaties in Amerikaanse staat Texas vanwege storm Harvey

Inmiddels is duidelijk dat de regenval nog enkele dagen zal aanhouden en tot ongekende wateroverlast zal leiden. De autoriteiten hebben inmiddels de opdracht gegeven in de regio Fort Bend, 55 kilometer ten zuidwesten van Houston, in één keer 55.000 mensen te evacueren.

Weerdiensten voorzien voor de komende dagen aanhoudende regenval, waarbij op sommige plekken nog eens tussen de dertig en zestig centimeter regen kan vallen. De Amerikaanse autoriteiten verwachten dat zeker 30.000 mensen moeten worden ondergebracht in opvangcentra. Ook doen naar verwachting zo'n 450.000 slachtoffers van de natuurramp een beroep op enige vorm van aanvullende hulp, berichten Amerikaanse media.

De evacuaties worden mede ingegeven door de hoge stand van rivieren in het gebied, zoals bijvoorbeeld de Brazos River die richting het gebied stroomt. Met een stand van achttien meter is het waterpeil in de rivier momenteel ruim vier meter hoger dan normaal. Dergelijke standen zijn in de afgelopen tientallen jaren nauwelijks waargenomen in de zuidelijke Amerikaanse staat.

Regen

Harvey is inmiddels afgezwakt van een orkaan tot een tropische storm. De storm verplaatst zich echter dermate traag dat de wolken die hem vergezellen op veel plekken voor zware, aanhoudende regen zorgen.

De totale regenval kan in de komende week uitkomen op historische waarden. Er zijn voorspellingen die stellen dat er in de komende week in totaal 120 centimeter regen zal vallen. Dat zou betekenen dat er zoveel regen zou vallen in een week, als normaal in een jaar valt.

Houston

De gevolgen van de tropische storm Harvey zorgen nu al voor veel problemen. In een gebied van zo'n 240 kilometer rond de stad Houston, staan gebieden onder water. In veel straten van steden en dorpen staat het water inmiddels tot borsthoogte.

Tot dusver zijn er alleen in en rond Houston al meer dan duizend mensen gered. Zij hadden hun toevlucht gezocht op daken van auto's en huizen.

De stad ligt er verlamd bij. Scholen, luchthavens en kantoren mogen maandag niet open. Ondertussen komt de hulp wel op stoom. Ongeveer drieduizend reservisten zijn opgeroepen om de reddingsdiensten bij te staan bij het oplossen van noodgevallen en bij de evacuatie van mensen in de driehoek Houston, Victoria en Corpus Christi. Ook worden extra ambulances en mobiele medische eenheden naar Houston gestuurd.

Dodelijke slachtoffers

Als gevolg van de tropische storm kwamen tot nu toe twee mensen om het leven. In Rockport kwam een man om door brand in zijn huis. In West-Houston verdronk een oudere vrouw toen ze probeerde met haar auto de watermassa te trotseren en werd overspoeld.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag aangekondigd dat hij een bezoek zal brengen aan de getroffen staat Texas. Het Witte Huis "coördineert de logistiek met de Texaanse overheid en de plaatselijke autoriteiten", aldus woordvoerder Sanders.