Texas moet rekenen op 'nog veel meer regen' in nasleep orkaan Harvey

De hulpverlening voor de regio's waar de overstromingen het ergst zijn, is uitgebreid. Ongeveer drieduizend reservisten zijn opgeroepen om de reddingsdiensten bij te staan bij het oplossen van noodgevallen en bij de evacuatie van mensen in de driehoek Houston, Victoria en Corpus Christi.

Abbott zei dat nu ongeveer zeshonderd vaartuigen, zelfs uit Florida en Louisiana, druk doende zijn mensen in veiligheid te brengen. Tot dusver zijn er alleen in en rond Houston al meer dan duizend gered. Zij hadden hun toevlucht gezocht op daken van auto's en huizen.

In het Texaanse Dickinson werden bewoners van een ondergelopen verzorgingstehuis gered toen hun gemeenschappelijke woonkamer was volgelopen. De bejaarden, veel zaten in een rolstoel, zaten tot aan hun middel in het water. Ze wachtten uren op helikopters van de Nationale Garde die hen naar drogere grond konden brengen.

Tornado's

In Texas zijn 250 (snel)wegen afgesloten door de ongekende zondvloed, en in delen van Houston is in 48 uur tijd 76 centimeter regen gevallen, meldt de National Weather Service. Daar kan nog zeker een zelfde hoeveelheid bijkomen. In enkele uren tijd viel er 355 millimeter, de hoeveelheid neerslag die in Nederland in vier maanden valt. In veel straten van steden en dorpen staat het water inmiddels tot borsthoogte.

Het National Hurricane Center heeft een tornadowaarschuwing afgegeven voor Texas en buurstaat Louisiana. De tornado's kunnen worden veroorzaakt door Harvey.

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump brengt dinsdag een bezoek aan Texas om de rampzalige gevolgen van Harvey te aanschouwen. Dat heeft de woordvoerster Sarah Sanders zondag gezegd. Het Witte Huis "coördineert de logistiek met de Texaanse overheid en de plaatselijke autoriteiten", aldus Sanders.

Als de details zijn geregeld, komt ze met nadere informatie over het bezoek van Trump aan het zwaar getroffen gebied. "Onderwijl blijven we in gedachten bij de slachtoffers en bidden voor hen".

Vliegveld

Er worden extra ambulances en mobiele medische eenheden naar Houston gestuurd, waar een ziekenhuis vanwege het hoge water werd geëvacueerd. Bussen staan klaar voor verder vervoer van de geredde slachtoffers van Harvey. Het internationale vliegveld van de stad met 2,3 miljoen inwoners is gesloten. Ook de havens in Houston blijven maandag dicht en raffinaderijen in Texas zijn gesloten, waardoor de olieprijs stijgt.

Tot dusver zijn er twee dodelijke slachtoffers gemeld. In Rockport kwam een man om door brand in zijn huis. In West-Houston verdronk een oudere vrouw toen ze probeerde met haar auto de watermassa te trotseren en werd overspoeld.