Hof Guatemala voorkomt uitzetting corruptie-onderzoeker VN

President Jimmy Morales had via een video op Twitter opdracht gegeven Ivan Velasquez, de chef van het invloedrijke team dat een onderzoek is begonnen naar de financiering van de verkiezingscampagne van 2015, onmiddellijk het land uit te gooien.

De voorzitter van het grondwettelijk hof hield de uitwijzing echter tegen en zei dat ook de ministers van Buitenlandse - en Binnenlandse Zaken en Defensie geen medewerking zouden verlenen.

Morales verklaarde de Colombiaan Velasquez tot ongewenst persoon een paar dagen nadat die had gezegd dat de president, sinds 2016 aan de macht, opheldering zou moeten geven over de fondsen waaruit hij kon putten in de aanloop naar de succesvolle verkiezing. Mogelijk gaat het om illegaal verworven geld.