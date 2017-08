Duitse SPD-leider Schulz verwijt Merkel van verliezen contact met kiezer

Ze heeft haar gevoel voor realiteit verloren en is het contact met de burgers kwijt. "Veel mensen hebben de indruk dat Angela Merkel afwezig is", zei Schulz zondag in een interview met de ARD.

De uitdager in de verkiezingsstrijd vindt ook dat de bondskanselier veel te aarzelend reageert op de provocaties van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. "Hoe lang willen we werkeloos toekijken hoe de heer Erdogan ons bij de neus neemt", aldus Schulz, verwijzend naar de journalist Deniz Yücel en andere Duitsers die vastzitten in Turkije.

Schulz mengde zich ook in de discussie over een rijverbod voor vervuilende dieselauto's in bepaalde stedelijke gebieden om de uitstoot van stikstofoxide te beperken. "Natuurlijk hebben we de verbrandingsmotor nog heel lang nodig", stelde hij.

In plaats van de technologie in zijn geheel in het verdomhoekje te zetten, acht de SPD'er het verstandiger te investeren in optimalisering van de dieseltechnologie. In deze kwestie liggen CDU/CSU en de Groenen, mogelijke coalitiepartners, heel ver uit elkaar. "Erger kan het voor zwart-groen niet worden", voegde Schulz eraan toe.

Merkel

Merkel reageerde in 'Berlin direkt' van de andere nationale publieke zender, ZDF. Ze bestreed dat ze is gaan zweven en niet meer weet wat er speelt bij de gewone Duitsers. Ze probeert haar ambtseed juist zo goed mogelijk gestalte te geven en "het welzijn van het Duitse volk te dienen. En dat betekent de mensen in het land helpen."

De bondskanselier zei nog altijd plezier te hebben in haar werk en het vanzelfsprekend te vinden dat ze tijdens de verkiezingscampagne tegenover de SPD-voorman staat. Merkel vertelde dat ze hoopt in 2018 opnieuw gekozen wordt als partijleider van de CDU. Om in 2020 plaats te maken voor Annegret Kramp-Karrenbauer? "Dat zien we dan wel weer."