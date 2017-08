Houston kampt met ernstige overstromingen door orkaan Harvey

In slechts enkele uren tijd viel er ruim 355 millimeter, in Nederland is dat de hoeveelheid neerslag die in vier maanden valt. Dat meldt Weerplaza.

De extreme regenval is een bijeffect van orkaan Harvey, die inmiddels een tropische storm is geworden. De rivieren zijn door de overvloedige neerslag buiten hun oevers getreden.

De komende dagen zal er nog eens 500 millimeter regen vallen en zullen nog meer delen van de Texaanse stad overstromen. De weerdiensten hebben de inwoners van Houston geadviseerd zich niet in de kelder te begeven. Momenteel ligt het middelpunt van Harvey nog op zo'n 200 kilometer ten zuidwesten van de Texaanse stad.

Daken

Bewoners in getroffen gebieden worden opgeroepen om niet hun huizen te verlaten omdat de omliggende wegen niet meer veilig te gebruiken zijn. Bewoners moeten zich terugtrekken op hun daken en wachten op redding. De autoriteiten hebben al ruim tweeduizend verzoeken om hulp gekregen.

Reddingswerkers doen hun uiterste best volgens de Texaanse gouverneur. Meer hulp is niet in te zetten omdat alle organisaties al volgens hun volledige capaciteit zijn ingezet. De lokale politie roept bewoners met boten ook op om te helpen bij de evacuatie van andere bewoners.

Noodtoestand

Texas en Louisiana hebben de noodtoestand afgekondigd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de situatie in Texas vrijdagavond officieel tot natuurramp verklaard. Daarmee komen alle mogelijke middelen van de landelijke overheid voor steunverlening beschikbaar.

Harvey raakte ook de olie- en gasindustrie in en rond de Golf van Mexico flink. Het personeel van meer dan honderd productieplatforms werd geëvacueerd en de helft van de boorinstallaties stilgelegd. De aanvoer van ruwe olie verminderde daardoor met ongeveer een kwart, ofwel zo'n 430.000 vaten per dag. De dagelijkse levering van aardgas nam af met ruim 23 miljoen kubieke meter.

Vliegveld

George Bush International Airport laat om 19.30 uur Nederlandse tijd weten dat alle vluchten van en naar het vliegveld zijn uitgesteld. Ook een toestel van KLM moet daardoor uitwijken naar Atlanta.

Met dit scenario werd vanwege de storm in de VS al rekening gehouden: "We geven extra brandstof mee, zodat vliegtuigen zonder al te veel problemen kunnen uitwijken naar een andere luchthaven", aldus een woordvoerder van de maatschappij.