Prinses Mabel uit kritiek op Mexico-muur Trump

"In plaats van het bouwen van een muur langs de grens met Mexico zouden de Verenigde Staten er wellicht beter aan doen hun verdediging tegen orkanen en overstromingen te versterken", aldus Mabel in een Engelstalige tweet.

Mabel plaatste de tweet zondag, met daarbij de hashtag 'SmartInvestment', slimme investering.

Op dit moment heeft de staat Texas te maken met de tot tropische storm afgezwakte orkaan Harvey. De storm, die tot dusver vooral huishield in de kuststreek, heeft in Houston in slechts enkele uren voor ruim 355 millimeter regen gezorgd.

Vooralsnog heeft het geweld van Harvey enkele mensen het leven gekost. Ook heeft de orkaan veel schade aangericht.

De VS wordt regelmatig geplaagd door orkanen die voor veel schade zorgen. Niet alleen door de wind maar zeker ook door overstromingen, zoals in 2008 bij de orkaan Katrina die New Orleans en de staat Louisiana zwaar trof. Toen bleek al dat de dijken waren verwaarloosd.