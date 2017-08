Houston maakt zich op voor grote overstromingen door orkaan Harvey

Houston is de eerste miljoenenstad waar Harvey overheen zal trekken.

In tientallen straten in en snelwegen rond Houston staat inmiddels al water. Vele honderden vluchten van en naar George Bush International Airport zijn geannuleerd.

Het stadsbestuur heeft nog niet tot een massale evacuatie bevolen, maar bewoners in een aantal wijken in het zuidwesten, vlakbij grote rivieren, hebben wel het dringende advies gekregen hun huizen te verlaten, meldt The Guardian. In een aantal voorsteden rukte de storm al daken van huizen af.

Natuurgeweld

De orkaan Harvey bereikte zaterdagochtend de kust van Texas. Er zijn voor zover nu bekend drie doden te betreuren in de stad Rockport, die hard werd getroffen door de orkaan. Reddingswerkers moesten tientallen mensen redden die door het natuurgeweld hun huis niet meer konden verlaten.

Gouverneur Greg Abbott van Texas heeft tientallen regio’s tot rampgebied verklaard. Duizenden militairen zoeken de gebieden waar Harvey overheen is getrokken af naar slachtoffers. Ook zullen zij helpen met het opruimen van het spoor van vernielingen die Harvey achterlaat.

Zwaarste storm

Harvey is de zwaarste storm die de VS treft sinds orkaan Katrina uit 2005. Harvey nam zaterdag af in kracht. Maar doordat de orkaan zich heel langzaam voortbeweegt, richt de storm toch een enorme ravage aan. Meer dan 300.000 mensen in de staat zitten zonder stroom. Ook de staat Louisiana maakt zich op voor Harvey en vreest enorme overstromingen.

De harde wind heeft in veel steden verkeersborden en lantaarnpalen ontwricht, en op beelden is veel schade aan gebouwen te zien. De storm, die naar verwachting nog dagen boven Texas zal blijven hangen, zal volgens de weersvoorspellingen plaatselijk in totaal 100 tot 125 centimeter regen laten kletteren.

Noodtoestand

Texas en Louisiana hebben de noodtoestand afgekondigd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de situatie in Texas vrijdagavond officieel tot natuurramp verklaard. Daarmee komen alle mogelijke middelen van de landelijke overheid voor steunverlening beschikbaar.

Harvey raakte ook de olie- en gasindustrie in en rond de Golf van Mexico flink. Het personeel van meer dan honderd productieplatforms werd geëvacueerd en de helft van de boorinstallaties stilgelegd. De aanvoer van ruwe olie verminderde daardoor met ongeveer een kwart, ofwel zo'n 430.000 vaten per dag.

De dagelijkse levering van aardgas nam af met ruim 23 miljoen kubieke meter.