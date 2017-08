Libanese leger kondigt staakt-het-vuren aan voor onderhandelingen met IS

Het staak-het-vuren is vanaf 06.00 uur Nederlandse tijd van kracht. Libanon zou willen onderhandelen over soldaten die in 2014 door IS gevangen werden genomen, toen de stad Arsal korte tijd in handen van de terroristische groepering viel.

Het leger van Libanon begon vorige week zaterdag met een offensief tegen een door Islamitische Staat (IS) beheerste enclave, gelegen bij de grens met Syrië.

Offensief

De actie vindt plaats in het noordoosten nabij het dorp Ras Baalbek, waar ongeveer vijfhonderd IS-strijders aanwezig zouden zijn. Het gebied is het laatste stukje terrein in het grensgebied dat nog in handen is van IS. De afgelopen week werden met helikopters, raketten en artillerie aanvallen uitgevoerd op posities van IS bij Ras Raalbek.