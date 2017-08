Venezuela houdt militaire oefeningen als reactie op uitspraken Amerika

Het militair vertoon was vooral bedoeld om het verdeelde land te verenigen door onder meer de Verenigde Staten als de grote vijand weg te zetten. Venezolanen tussen de 18 en 60 jaar oud werden opgeroepen om "bij te dragen" aan de verdediging van het land "tegen de agressieve dreigingen" van de VS.

Die boodschap werd zaterdag ook op de staatstelevisie afgekondigd. Op televisie werden beelden getoond van mensen die zich als reservist lieten registreren. Maar er is geen bewijs dat mensen zich massaal hebben ingeschreven. Voor zondag staan meer militaire oefeningen gepland.

Dictatuur

De propaganda volgt op sancties van de VS tegen het regime van president Nicolás Maduro. Die riep onlangs een omstreden 'grondwetgevende vergadering' in het leven voor wijzigingen in het politieke bestel, en dat roept grote weerstand op bij de oppositie.

Zeker veertig landen hebben al aangegeven de grondwetgevende vergadering niet te erkennen. De Amerikaanse president Trump stelde vrijdag nieuwe economische sancties in, door een decreet te ondertekenen dat de handel in Venezolaanse schuldpapieren verbiedt.

De militaire oefeningen zijn ook een reactie op een eerdere uitspraak van Trump. Hij had laten weten dat militair ingrijpen in het Zuid-Amerikaanse land tot de mogelijkheden behoort. Twee dagen later meldde vicepresident Mike Pence echter dat de VS hoopt op een vredige oplossing.