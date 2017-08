Tevredenheid over Franse president Macron neemt af

Dat blijkt uit een peiling die het Franse Instituut voor Publieke Opinie (Ifop) uitvoerde voor de Franse krant Le Journal du Dimanche.

De peiling laat zien 57 procent van de Fransen ontevreden is over Macron, veertien procent meer dan tijdens een vergelijkbaar onderzoek in juli. Eind juni was 64 procent nog tevreden over de president.

Het Franse volk is ook minder te spreken over premier Édouard Phillipe. 47 procent is volgens Ifop tevreden over zijn functioneren. In juli was dat nog 56 procent.

Noodtoestand

Een van de pijnpunten voor de Fransen is de noodtoestand, die in Frankrijk van kracht is sinds de aanslagen in Parijs. De president heeft gezworen die te zullen beëindigen. Maar de bijzondere bevoegdheden van de veiligheidsdiensten - zoals het verrichten van huiszoekingen zonder gerechtelijk bevel - blijven bestaan. "Intellectuele oplichterij", noemde de voorzitter van een prominente vakbond voor rechters dat.

Ook Macrons voorgangers François Hollande en Nicolas Sarkozy hadden vlak na hun uitverkiezingen te maken met een dalende populariteit. Macron scoort in zijn eerste honderd dagen echter slechter dan zijn impopulaire voorgangers.