'Journalist Kim Wall en Peter Madsen gefilmd door derde persoon'

Dat hebben twee getuigen verklaard tegen de Deense krant Ekstrabladet.

Volgens de twee personen zijn Wall en Madsen op 10 augustus door iemand anders gefilmd bij zijn werkplaats, waar de Zweedse journalist de uitvinder interviewde. Enkele uren later ging Wall aan boord van de onderzeeër van Madsen om een reportage over de zogenoemde hobby-uitvinder te maken. Het was de laatste dag dat ze is gezien.

De romp van Wall werd deze week gevonden op een oever van een Deens eiland. Het lichaam werd verzwaard met metaal om het naar de bodem te laten zinken. De armen, benen en het hoofd van Wall zijn nog niet teruggevonden.

De Deense politie, die tot vrijdagochtend 656 tips binnenkreeg over de zaak, heeft burgers opgeroepen te helpen in de zoektocht naar de lichaamsdelen en haar kleding. Er wordt gezocht naar een oranje trui, een zwart-witte rok en een paar witte schoenen.

Madsen ontkent schuldig te zijn aan de dood van de journalist. Hij verklaarde eerder dat hij haar had afgezet op een eiland in de haven van Kopenhagen. Later zei Madsen dat ze was omgekomen tijdens een ongeluk aan boord van zijn onderzeeër en dat hij haar een zeemansgraf had gegeven. Deense aanklagers willen de ingenieur vervolgen voor moord. Hij moet begin september voor de rechter verschijnen.