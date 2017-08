Zeker drie doden en gevaar voor overstromingen door orkaan Harvey in Texas

De drie doden vielen in de Texaanse kustplaats Rockport, waar de orkaan aan land kwam, meldt de plaatselijke brandweer. Een persoon kwam om het leven doordat brand was ontstaan in een woning. Tussen het puin dat Harvey heeft achtergelaten wordt het gebied door hulpverleners verder uitgekamd.

De harde wind heeft veel verkeersborden en lantaarnpalen ontwricht, en op beelden is veel schade aan gebouwen te zien. Op verschillende plaatsen is de stroom uitgevallen, er zouden zeker 240.000 mensen zonder stroom zitten.

De gouverneur van Texas Greg Abbott benadrukte dat het gevaar zeker niet is geweken. De meeste overlast wordt de komende dagen verwacht omdat de aanhoudende regenval waarschijnlijk overstromingen gaat veroorzaken. De storm, die naar verwachting nog dagen boven Texas zal blijven hangen, zal volgens de weersvoorspellingen plaatselijk in totaal 100 tot 125 centimeter regen laten kletteren.

Waterballet

Abbott zei tijdens een persconferentie dat zijn staat 1.800 militairen heeft ingezet voor zoek- en reddingsoperaties. Dat gebeurt onder meer met helikopters. De soldaten zullen ook helpen bij het opruimen van de puinzooi. De overheid treft voorbereidingen voor het uitdelen van drinkwater en voedsel in de zwaarst getroffen gebieden. De burgemeester van Houston Sylvester Turner zegt dat de stad klaar is voor een "waterballet" van 60 tot 90 centimeter de komende dagen, en roept de bevolking op binnen te blijven.

In de buurt van de rivier de Brazos zijn door het stijgende water 4.500 gevangenen uit drie gevangenissen geëvacueerd.

Afgezwakt

Harvey bereikte rond 7.00 uur Nederlandse tijd de kustplaats Corpus Christi, maar verliest snel aan kracht sinds hij boven Texas is. Vrijdag was Harvey nog categorie 4, maar later schaalde het National Hurricane Center (NHC) de orkaan af naar categorie 1 en later op zaterdag zelfs tot tropische storm.

Noodtoestand

Naast Texas worden ook delen van Louisiana bedreigd door overstromingen. De storm gaat vergezeld van een stormvloed tot bijna vier meter.

Texas en Louisiana hebben de noodtoestand afgekondigd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de situatie in Texas vrijdagavond officieel tot natuurramp verklaard. Daarmee komen alle mogelijke middelen van de landelijke overheid voor steunverlening beschikbaar.

Harvey is de zwaarste orkaan die de VS in twaalf jaar tijd heeft bereikt.