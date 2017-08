Orkaan Harvey verliest snel kracht op land in Texas

Harvey bereikte rond 7.00 uur Nederlandse tijd de kustplaats Corpus Christi. Hoewel Harvey de zwaarste storm is in jaren die Texas treft, lijkt de schade vooralsnog veel minder dan verwacht. Wel zijn verkeersborden en lantaarnpalen ontwricht en is er schade aan gebouwen. Er zijn voor zover bekend geen doden of gewonden gevallen.

Op verschillende plaatsen is de stroom uitgevallen, er zouden honderdduizenden mensen zonder stroom zitten. De meeste overlast wordt de komende dagen verwacht omdat de aanhoudende regenval overstroming gaat veroorzaken.

Harvey kwam aan land bij Rockport. Huizen en gebouwen in de plaats zijn ingestort of zwaar beschadigd. Auto's, boten en vrachtwagens liepen ook schade op. Er zijn zover bekend geen doden of gewonden gevallen, reddingsdiensten controleren de getroffen huizen op mogelijke slachtoffers.

Burgemeester Charles J. Wax zegt dat zijn stad met tienduizend inwoners flink is verwoest. Het telefoonverkeer is uitgevallen in het stadje. Hulpverlening kwam daardoor lastig op gang. In andere steden zoals Corpus Christi is de schade veel minder.

Noodtoestand

Naast Texas worden ook delen van Louisiana bedreigd door overstromingen. De storm gaat vergezeld van een stormvloed tot bijna vier meter.

Texas en Louisiana hebben de noodtoestand afgekondigd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de situatie in Texas vrijdagavond officieel tot natuurramp verklaard. Daarmee komen alle mogelijke middelen van de landelijke overheid voor steunverlening beschikbaar.

