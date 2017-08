Nog eens vier mensen raakten gewond bij het ongeluk dat rond 4.00 uur gebeurde. De toedracht van het ongeluk is nog niet duidelijk, wel is zeker dat de voertuigen in dezelfde richting reden. Twee mannen zijn aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag.

Het is dit weekend extra druk op de Britse wegen omdat maandag een feestdag is en er in hele land tal van festivals en evenementen zijn.