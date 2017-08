Qatar pakt mensen op voor hacken staatspersbureau

Die uitspraken, volgens Qatar nep, leidden tot een ruzie met andere landen in de regio.

Volgens het Openbaar Ministerie in Qatar zijn de vijf onlangs opgepakt in Turkije. Het is niet bekend wie ze zijn en waar ze vandaan komen.

Het staatspersbureau QNA schreef in mei dat de emir van Qatar zich positief had uitgelaten over Iran, een aartsvijand van de meeste Arabische landen.

Qatar heeft als een van de weinige landen in de regio goede banden met Iran. Na het bericht sneden landen als Saudi-Arabië en Egypte alle banden met Qatar door. De Verenigde Staten en Koeweit proberen te bemiddelen.