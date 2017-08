Zware orkaan Harvey laat spoor van vernieling achter in Texas

Vooral de stad Rockport is hard getroffen. Het grootste deel van de tienduizend bewoners is geëvacueerd.

Diverse gebouwen zijn daar zwaar beschadigd, waaronder een school, een hotel en een seniorencomplex. In het gebied rond Rockport doet de elektriciteit het niet meer. Ook telefoonlijnen en mobiele telefonie werken amper.

De achterblijvers kregen van de burgemeester het advies om hun naam en burgerservicenummer op hun arm te schrijven, zodat ze eventueel makkelijker te identificeren zijn.

Evacuatie

In totaal worden naar schatting zes miljoen mensen bedreigd door Harvey, die zich de komende dagen langzaam een weg door Texas en Louisiana zal banen. Juist omdat de orkaan zo traag is, wordt gevreesd dat hij enorme schade gaat aanrichten en overstromingen zal veroorzaken.

De autoriteiten hebben iedereen die in kust- of laaggelegen gebieden woont aangespoord tot onmiddellijke evacuatie.

KLM

KLM heeft zaterdag een vlucht van Schiphol naar Texas geschrapt vanwege de orkaan. Dat heeft vooral te maken met de vele regen die ter plaatse valt. Daardoor wordt de afhandeling op het vliegveld van Houston te moeilijk, laat een woordvoerder van KLM weten. "Vliegtechnisch is er geen probleem."

Ook United Airlines en Lufthansa delen een vlucht naar Houston. Die is zaterdagmorgen wel vertrokken. Vanuit Nederland zijn er geen andere rechtstreekse verbindingen met Texas.

Zwaarste orkaan

Harvey is de zwaarste orkaan die de VS in twaalf jaar tijd heeft bereikt. Er zijn windsnelheden tot ongeveer 210 kilometer per uur mogelijk. Wel is de orkaan inmiddels iets afgezwakt. Het is nu een orkaan van de tweede categorie geworden. Eerder haalde Harvey categorie vier, het een na hoogste niveau.

De orkaan kwam aan land bij Corpus Christi, een stad in het midden van de Texaanse kustlijn. Naast Texas worden ook delen van Louisiana bedreigd door overstromingen. De storm gaat vergezeld van een stormvloed tot bijna vier meter.

Noodtoestand

Texas en Louisiana hebben de noodtoestand afgekondigd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de situatie in Texas vrijdagavond officieel tot natuurramp verklaard.

Daarmee komen alle mogelijke middelen van de landelijke overheid voor steunverlening beschikbaar.

Olieraffinaderijen

Verschillende olieraffinaderijen in de staat zijn uit voorzorg gesloten. Ook het personeel van verschillende boorplatforms voor de kust is geëvacueerd.

De naderende storm heeft ook een sterk effect op de olie- en brandstofprijzen, die omhoog schieten. Meer dan 45 procent van de olieraffinaderijen in de VS is gevestigd aan de Golf van Mexico en bijna een vijfde van de ruwe olie wordt voor de kust gewonnen.

De haven van Houston, een van de grootste van de VS, sloot vrijdag voor al het verkeer.