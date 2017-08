Zoektocht naar vermisten na aardverschuiving Zwitserland gestaakt

Na twee nieuwe grondlawines willen ze eerst kijken of het veilig is om verder te zoeken, omdat het gevaar bestaat dat er nog meer rotsen naar beneden komen.

Volgens de Zwitserse politie wordt de kans dat de acht nog leven steeds kleiner. Ze heeft de familie van de slachtoffers zaterdag uitgenodigd naar Bondo te komen om de plek van de ramp met eigen ogen te aanschouwen. Er was al nauw contact met hen gedurende de zoekactie.

"We moeten er rekening mee houden dat we niemand meer gaan vinden", zei Andrea Mittner, die de reddingsoperatie coördineert. "We hebben alle mogelijke middelen ingezet, opsporingsteams, honden en helikopters."

De vermisten zijn vier Duitsers, twee Zwitsers en twee Oostenrijkers. Ze maakten een wandeling in de afgelegen streek in het kanton Graubünden, toen ze op de 3369 meter hoge Piz Cengalo werden verrast door vallend gesteente. In totaal kwam vier miljoen kubieke meter rots naar beneden. Grote delen van het dorp Bondo zijn bedekt met stenen, modder en puin.