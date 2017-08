Achtergrond: Dit zijn de dodelijkste orkanen die de VS de laatste eeuw troffen

Orkaan Galveston (1900)

Deze storm van de vierde categorie, dezelfde dus als Harvey, gaat de boeken in als de dodelijke weerramp in de geschiedenis van de VS. Zeker achtduizend mensen kwamen om en duizenden woningen raakten onbewoonbaar door gigantische overstromingen, met golven van bijna 5 meter hoog.

Orkaan Okeechobee (1928)

Dit maal was Florida het doelwit van een categorie 4-storm. Toentertijd werd geschat dat Okeechobee 2.500 mensen het leven kostte, maar die cijfers werden later naar boven bijgesteld tot drieduizend. Het aantal slachtoffers was zo groot doordat het water over de dijken heen wist te komen.

Orkaan Katrina (2005)

De orkaan Katrina raakte de stad New Orleans als een storm van de derde categorie. Dijken braken door, zodat vrijwel de hele stad onder water kwam te staan. Veel mensen kwamen vast te zitten in hun huizen; zij moesten op het dak wachten op hulp.

Meer dan 1.800 mensen overleefden de orkaan niet. De schade van Katrina in de staten Louisiana en Mississippi was naar schatting 108 miljard dollar. Hiermee is het de 'duurste’ natuurramp in de VS tot nu toe.

Orkaan Cheniere Caminada (1893)

Deze storm van de vierde categorie, die een eiland voor de staat Louisiana vol trof, kreeg als bijnaam 'de Grote November Storm’. Bijna tweeduizend mensen kwamen om. Onder de slachtoffers bevonden zich ook veel schippers die met hun boot voor het eiland lagen.