Nog een rechtse adviseur van Trump verlaat Witte Huis

Volgens anonieme regeringsfunctionarissen is hij echter weggestuurd door de nieuwe chef-staf van Trump, John Kelly.

Gorka komt net als Bannon voort uit de rechtse site Breitbart. Hij is omstreden. Zo zou hij banden hebben met antisemitische organisaties in Hongarije, waar zijn ouders vandaan komen. Ook zijn visie op de islam is controversieel.

Gorka zelf wilde niet zeggen waarom hij is vertrokken, maar verwees naar de conservatieve site The Federalist, die delen van zijn ontslagbrief heeft gepubliceerd. Daarin schrijft Gorka dat "de krachten die Make America Great Again niet steunen in opkomst zijn binnen het Witte Huis" en dat hij de president daarom het beste kan steunen buiten het Witte Huis.