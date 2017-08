Trump geeft Amerikaanse strijdkrachten opdracht transgenders te weren

Het gebruik van regeringsgeld voor operatieve geslachtsveranderingen voor militairen moet per direct stoppen, tenzij dat proces al gaande is.

De transgenderban werd eind juli al door de president aangekondigd op Twitter. De militaire leiding in het Pentagon liet toen weten niets te zullen doen zonder officiële opdracht.

De Amerikaanse strijdkrachten hebben momenteen naar schatting meer dan vijftienduizend transgenders in actieve dienst.

Wat er met hen gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Het presidentiële memorandum geeft minister van Defensie James Mattis opdracht de komende maanden het functioneren van transgender-militairen te onderzoeken. Aan de hand van criteria zoals "militaire effectiviteit en dodelijkheid", budgettering en de Amerikaanse wet moet worden bepaald of zij in dienst kunnen blijven.

Mattis moet voor 21 februari 2018 met concrete plannen komen om het nieuwe beleid ten aanzien van transgender-militairen in te voeren.

'Grote onrust'

President Trump maakte vorige maand al wel duidelijk dat hij het liefst helemaal geen transgenders in de strijdkrachten ziet. Hun aanwezigheid zou te veel kosten met zich meebrengen en "grote onrust" veroorzaken.

Het besluit van de president is omstreden binnen het Amerikaanse leger. Begin augustus protesteerden 56 gezaghebbende oud-generaals in een brief tegen het voorgenomen verbod. Vakbonden voor militairen hebben ook geen goed woord over voor de beslissing.

Vijf transgender-militairen stapten eerder deze maand naar de rechter om de transgenderban aan te vechten. Zij willen dat het verbod als ongrondwettelijk wordt aangemerkt en wordt geblokkeerd. Het is nog niet bekend wanneer de zaak wordt behandeld.

Deskundigen achten het waarschijnlijk dat er meer rechtszaken over het verbod zullen volgen.

Openlijk

Het bevel maakt een einde aan de beleidsveranderingen ten opzichte van transgendermilitairen, die onder Trumps voorganger Barack Obama waren ingezet.

In 2016 kondigde de militaire leiding in het Pentagon aan dat transgendermilitairen vanaf dat moment openlijk voor hun geslacht mochten uitkomen. In dienst komen als openlijke transgender zou naar verwachting dit jaar mogelijk worden.

Volgens een Witte Huis-woordvoerder nam de Trump zijn besluit omdat Obama naar zijn mening onvoldoende heeft aangetoond dat het oude verbod moest verdwijnen.