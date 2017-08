Enorme overstromingen bedreigen Amerikaanse Golfkust door orkaan Harvey

Ook is de orkaan fors krachtiger geworden door het warme water van de Golf van Mexcio. Harvey is nu uitgegroeid tot een orkaan van de vierde, op een na meest krachtige categorie.

Er zijn er windsnelheden tot 215 kilometer per uur mogelijk. Dat is genoeg om bomen uit de grond en daken van huizen te rukken. Mogelijk zal de toevoer van water en elektriciteit dagenlang plat komen te liggen.

Als de orkaan met vloed aan land komt, zullen de overstromingen nog groter zijn. Veel mensen hebben inmiddels elders in de staat hun heil gezocht.

Miljoenen mensen bereiden zich inmiddels voor op de storm, die een van de zwaarste van de afgelopen twaalf jaar in de VS kan worden. Volgens de laatste berekeningen zal de orkaan in de nacht van vrijdag op zaterdag (plaatselijke tijd) bij Corpus Christi in Texas het vaste land bereiken om dan verder landinwaarts te trekken.

Texas en Louisiana hebben de noodtoestand afgekondigd. Het Witte Huis heeft aangekondigd de ontwikkelingen in de gaten te zullen houden en noodsteun beschikbaar te stellen. De haven van Houston, een van de grootste van de VS, sloot vrijdag.

Benzineprijzen

De naderende storm heeft ook een sterk effect op de olie- en brandstofprijzen, die omhoog schieten. Meer dan 45 procent van de olieraffinaderijen in de VS is gevestigd aan de Golf van Mexico en bijna een vijfde van de ruwe olie wordt voor de kust gewonnen.