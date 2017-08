Protesterende Turkse Nederlander vrijgelaten

De man woont in Nederland, maar verblijft al een tijdje in Turkije. Hij werd twee weken geleden tijdens een voetbalwedstrijd gearresteerd, samen met anderen die net als hij achter een spandoek zaten waarop een steunbetuiging stond aan twee docenten die in hongerstaking zijn.

De leraren werden net als duizenden anderen in Turkije door de autoriteiten in verband gebracht met de mislukte couppoging van vorig jaar, die volgens de Turkse regering het werk was van geestelijke Fethullah Gülen en zijn volgelingen.

Buitenlandse Zaken staat in nauw contact met Caliskans familie en dringt er bij de Turkse autoriteiten op aan hem snel duidelijkheid te geven over waar hij aan toe is, zei een woordvoerster van het ministerie.

''De rechtsgang in Turkije gaat momenteel best traag om allerlei redenen en daar spreken we Turkije op aan, net zoals we dat bij andere landen doen.'' Ter plaatse wordt Caliskan gesteund door de ambassade.

Koenders

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken laat weten dat het ministerie ''hem actief bij blijft staan, opdat hij snel duidelijkheid krijgt''. Koenders zei eerder dat de zaak van Caliskan op het hoogste ambtelijke niveau is besproken.

Hij wijst erop dat er een kleine groep Turkse Nederlanders van ongeveer tien mensen vastzit in Turkije. Volgens Koenders komen mensen soms snel terug, maar komen er geregeld ook weer mensen bij.