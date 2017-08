Partij van aftredende president Angola wint verkiezingen

Volgens de voorlopige resultaten staat de regeringspartij op 61,11 procent van de stemmen. Volgens de Angolese kiescommissie is ruim 98 procent van de stemmen inmiddels geteld. Unita, de grootste concurrent van de MPLA, komt op 26,7 procent van de stemmen.

De 74-jarige Dos Santos was sinds 1979 president van Angola, een voormalige Portugese kolonie. Hij was daarmee een van de langstzittende staatshoofden in Afrika. Door de winst van de MPLA wordt hij naar verwachting opgevolgd door de huidige minister van Defensie, de 63-jarige João Lourenço.

De MPLA komt volgens de voorlopige uitslag op 150 zetels in het 220 zetels tellende parlement. Dat is nipt meer dan de tweederdemeerderheid die benodigd is om zonder andere partijen wetgeving door het parlement te kunnen loodsen.

Niet erkennen

Unita liet eerder op vrijdagochtend al weten de uitslag niet te erkennen. De riante voorsprong van de regeringspartij zou niet overeenstemmen met eigen tellingen.

De parlementsverkiezingen in de op twee na grootste economie van Afrika ten zuiden van de Sahara verliepen eerder deze week vreedzaam. De MPLA en Unita bestreden elkaar in een burgeroorlog die in 2002 na 27 jaar werd beëindigd.