Hongarije roept ambassadeur na kritiek terug uit Nederland

Minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó liet vrijdag tegen staatspersbureau MTI weten dat "de contacten op ambassadeursniveau voor onbepaalde tijd zijn stilgelegd." Szijjártó zei donderdag al dat Scheltema grenzen heeft overschreden, en blij te zijn dat hij naar huis gaat.

Steen des aanstoots is een vergelijking die Scheltema trok tegenover het blad 168 Ora tussen de manier waarop de Hongaarse regering volgens hem een vijandbeeld creëert en de manier waarop extremisten dat doen.

Koenders

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken neemt afstand van de uitlatingen van de ambassadeur. Hij denkt dat die zijn woorden niet zo heeft bedoeld. Koenders zei dat vrijdag na de ministerraad.

''Er mag natuurlijk op geen enkele manier de indruk ontstaan of gezegd worden dat de Hongaarse regering dezelfde methodes heeft als terroristen. Dat is gewoon niet goed en daar neem ik ook afstand van.'' Koenders zegt dat hij niet weet of de ambassadeur ''dit precies zo bedoeld heeft, maar een vergelijking tussen een EU-lid en de methodes van terroristen is gewoon niet aan de orde''.

Koenders weet nog niet of hij excuses gaat aanbieden aan de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken. ''Ik zal hem eerst eens even bellen'', aldus de minister. Koenders wil het incident vooral ''niet heel groot laten worden''.

Kritiek

Het neemt volgens Koenders niet weg dat Nederland wel degelijk kritiek heeft. Hij wijst erop dat Hongarije ondanks besluitvorming in de Europese Unie vluchtelingen niet opneemt, ook is er volgens Nederland erg strenge wetgeving voor ngo's en zijn er zorgen over elementen van de rechtsstaat in Hongarije. ''Maar dat heeft niets te maken met ISIS-methodes'', benadrukt Koenders.