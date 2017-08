Twaalf doden bij luchtaanval op hoofdstad Jemen

Het bombardement vond plaats in het de wijk Faj Attan aan de buitenrand van de stad. Daarbij raakten ook twee gebouwen ernstig beschadigd.

Getuigen vertelden tegen persbureau Reuters dat de jachtvliegtuigen vermoedelijk van de door Saudi-Arabië geleide internationale coalitie waren die al een 2,5 jaar durende campagne voeren tegen Houthi-rebellen. Tijdens de oorlog in het land zijn al zeker tienduizend mensen omgekomen.

De Houthi's en hun bondgenoot, oud-president Ali Abdullah Saleh, controleren een groot deel van het noorden in het land, waaronder Sanaa. De internationaal erkende regering van Jemen wordt ondersteund door de internationale coalitie en is gevestigd in het zuiden.

Cholera

In Jemen zijn in de afgelopen drie maanden door een cholera-epidemie 1900 mensen overleden en naar schatting 400.000 mensen besmet geraakt, meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) eind juli.

Het bureau voor de mensenrechten van de Verenigde Naties heeft vrijdag gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar luchtaanvallen door de coalitie op een hotel in Sanaa van afgelopen woensdag. Daarbij kwamen meer dan dertig mensen om het leven.