Deense aanklagers willen Peter Madsen vervolgen voor moord journalist

Eerder werd de 46-jarige Madsen nog verdacht van dood door schuld. De aanwijzingen zijn inmiddels sterk genoeg om de aanklacht te wijzigen en hem langer vast te houden. Madsen moet begin september voor de rechter verschijnen.

Madsen zat sinds 12 augustus vast op beschuldiging van dood door ernstige nalatigheid. Wall ging op 10 augustus aan boord van de onderzeeër van Madsen om een reportage over de zogenoemde hobby-uitvinder te maken. Het was de laatste dag dat Wall is gezien.

Madsen verklaarde eerder dat hij haar had afgezet op een eiland in de haven van Kopenhagen. Later zei hij dat ze was omgekomen tijdens een ongeluk aan boord van zijn onderzeeër en dat hij haar een zeemansgraf had gegeven.

Romp

Woensdag bevestigde de Deense politie dat de romp die aan de oever van het eiland Amager werd gevonden, van Wall is. De torso was verzwaard geweest met metaal om het lichaam - dat ontdaan is van armen, benen en hoofd - naar de bodem van de Sont te laten zinken.

De 30-jarige Wall schreef als journalist onder meer voor The New York Times, The Guardian en Time Magazine.