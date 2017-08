Belgische minister van Justitie wil activiteiten imams in kaart brengen

Minister Koen Geens deed zijn uitspraken in het tv-programma Terzake, nadat bekend werd dat het vermoedelijke brein achter de aanslagen in Catalonië ook een link had met België.

De Spaanse imam Abdelbaki Es Satty verbleef tussen januari en maart 2016 in België, en was mogelijk nog vaker in het land. Hij zou drie maanden actief zijn geweest in de Youssef-moskee in Diegem, waar hij werd weggestuurd omdat hij geen bewijs van goed gedrag kon tonen.

De Belgische minister stelt dat zijn land geen schuld heeft aan de aanslagen. ''Es Satty was een toevallig passant die door de moslimgemeenschap zelf al snel is verwijderd. We moeten die gemeenschap daarvoor loven en prijzen. Bovendien heeft de Spaanse overheid ons nooit duidelijk gemaakt dat hij gevaarlijk was, hoewel hij lang in Spanje heeft gewoond."