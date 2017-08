Unieke mozaïekvloer van 1500 jaar oud aangetroffen in Jeruzalem

Het stenen kunstwerk meet 114 bij 80 centimeter.

Het stuk vloer geldt als uniek omdat de inscriptie geheel bewaard is gebleven. Dat is bijzonder zeldzaam. Het mozaïek bevond zich op een diepte van ongeveer een meter en werd geheel door aarde bedekt.

Griekse tekst

De Griekse tekst gaat onder anderen over de Romeinse keizer Justinianus I (482-565). Het mozaïek is in zijn geheel overgebracht naar een werkplaats voor oudheidkundige vondsten.

De tekst rept van 'onze vroomste keizer Flavius Justinianus' en van een 'godsvruchtige abt en monnik' die Konstantin heet. Experts dateren het vloertje op 550 of 551. Ze vermoeden dat het lag in een hotel voor pelgrims. Justinianus is onder meer de schepper van de basiliek Hagia Sophia in het huidige Istanbul.